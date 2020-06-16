Кремль отреагировал на предоставление Украине статуса партнёра НАТО
- РИА Новости
«Учитывая характер НАТО и изначальные цели, для которых создавалось НАТО как механизм конфронтации, мы всегда с большим вниманием наблюдаем за процессами, когда НАТО, скажем так, абсорбирует в себя всё новые и новые страны в различных форматах», — сказал представитель Кремля.
По его словам, Россия не считает, что «это способствует укреплению безопасности и стабильности в Европе».
Ему также задали уточняющий вопрос о предоставлении Украине такого статуса 12 июня — в День России.
«Пусть уже сами представители Североатлантического альянса рассуждают про символизм тех или иных действий, это не наша забота. В данном случае мы обращаем внимание на суть происходящих процессов», — подчеркнул он.
12 июня в Киеве заявили, что Украина получила статус партнёра по расширенным возможностям НАТО.