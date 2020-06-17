Посол России в Минске призвал страны СНГ сплотиться на фоне COVID-19

Российский посол в Белоруссии Дмитрий Мезенцев призвал страны СНГ к сплочённости на фоне пандемии коронавируса.

«Мир становится сложнее, и даже эта беда, которую мы не ждали и не звали в наши дома, — COVID-19, она ведь по-своему перекраивает внешние рынки», — цитирует РИА Новости Мезенцева.

По его словам, ответ на данный вызов только один: большая сплочённость, большее союзничество, большее уважение.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко принял приглашение от России посетить парад Победы в Москве 24 июня.