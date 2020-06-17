В Одессе умер второй пилот упавшего легкомоторного самолёта
- Reuters
Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на местную полицию.
«В больнице скончался второй пострадавший», — указали в ведомстве.
По предварительной информации, причиной крушения могло стать ухудшение самочувствия пилота, находившегося за штурвалом.
Отмечается, что полицией было установлено, что самолёт проходил сертификационное испытание.
Ранее сообщалось, что в Одессе потерпел крушение легкомоторный самолёт. В результате происшествия один пилот погиб, а второй был госпитализирован.