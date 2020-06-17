В Одессе умер второй пилот упавшего легкомоторного самолёта

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В больнице Одессы скончался второй пилот легкомоторного самолёта, потерпевшего крушение в Малиновском районе города.
В Одессе умер второй пилот упавшего легкомоторного самолёта
  • Reuters

Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на местную полицию.

«В больнице скончался второй пострадавший», — указали в ведомстве.

По предварительной информации, причиной крушения могло стать ухудшение самочувствия пилота, находившегося за штурвалом.

Отмечается, что полицией было установлено, что самолёт проходил сертификационное испытание.

Ранее сообщалось, что в Одессе потерпел крушение легкомоторный самолёт. В результате происшествия один пилот погиб, а второй был госпитализирован.

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