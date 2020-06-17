В Одессе потерпел крушение легкомоторный самолёт
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По данным полиции, самолёт упал на дорогу в Малиновском районе Одессы.
«В момент аварии в самолёте находились двое человек. Один из них погиб на месте, другой госпитализирован», — указано в сообщении.
Установлено, что самолёт принадлежит одному из предприятий. В момент крушения на борту находились два пилота 1955 года рождения.
Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства произошедшего.
Ранее в Татарстане легкомоторный самолёт приземлился на дорогу.