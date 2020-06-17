В Татарстане легкомоторный самолёт сел на дорогу

В Татарстане самолёт Cessna Бугурусланского лётного училища после отказа двигателя приземлился на дорогу, пострадавших нет.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на старшего помощника приволжского транспортного прокурора Майю Иванову.

По данным прокуратуры, около 06:40 мск 17 июня самолёт сел на автомобильную дорогу в районе Бугульмы.

«По предварительной информации, в кабине находились два инструктора, пострадавших нет», — сообщила Иванова.

Организована прокурорская проверка.

Ранее в результате крушения легкомоторного самолёта в Самарской области погибли два пилота.