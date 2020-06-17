В Татарстане легкомоторный самолёт сел на дорогу

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В Татарстане самолёт Cessna Бугурусланского лётного училища после отказа двигателя приземлился на дорогу, пострадавших нет.
В Татарстане легкомоторный самолёт сел на дорогу
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на старшего помощника приволжского транспортного прокурора Майю Иванову.

По данным прокуратуры, около 06:40 мск 17 июня самолёт сел на автомобильную дорогу в районе Бугульмы.

«По предварительной информации, в кабине находились два инструктора, пострадавших нет», — сообщила Иванова.

Организована прокурорская проверка.

Ранее в результате крушения легкомоторного самолёта в Самарской области погибли два пилота.

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