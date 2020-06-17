В Татарстане легкомоторный самолёт сел на дорогу
- vk.com
- © zainsk_plus
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на старшего помощника приволжского транспортного прокурора Майю Иванову.
По данным прокуратуры, около 06:40 мск 17 июня самолёт сел на автомобильную дорогу в районе Бугульмы.
«По предварительной информации, в кабине находились два инструктора, пострадавших нет», — сообщила Иванова.
Организована прокурорская проверка.
Ранее в результате крушения легкомоторного самолёта в Самарской области погибли два пилота.