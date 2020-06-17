На Украине решили продлить адаптивный карантин до 31 июля
- Reuters
По его словам, за последнюю неделю на Украине заболели COVID-19 4853 человека, что является антирекордом.
«Послабление карантина многими было воспринято как его отмена. Карантин никуда не пропал… Мы продлим действие адаптивного карантина до 31 июля», — цитирует его ТАСС.
Шмыгаль призвал украинских граждан не расслабляться и соблюдать противоэпидемические меры, в том числе социальную дистанцию, масочный режим и использование антисептиков.
Ранее Минздрав Украины зафиксировал два суточных антирекорда по коронавирусу.