На Украине решили продлить адаптивный карантин до 31 июля

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Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство продлевает до 31 июля адаптивный карантин, предусматривающий принятие региональными властями решения по введению или отмене ограничений в связи с эпидемией коронавируса.
На Украине решили продлить адаптивный карантин до 31 июля
  • Reuters

По его словам, за последнюю неделю на Украине заболели COVID-19 4853 человека, что является антирекордом.

«Послабление карантина многими было воспринято как его отмена. Карантин никуда не пропал… Мы продлим действие адаптивного карантина до 31 июля», — цитирует его ТАСС.

Шмыгаль призвал украинских граждан не расслабляться и соблюдать противоэпидемические меры, в том числе социальную дистанцию, масочный режим и использование антисептиков.

Ранее Минздрав Украины зафиксировал два суточных антирекорда по коронавирусу.

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