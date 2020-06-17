В Узбекистане число случаев инфицирования коронавирусом достигло 5493

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Общее число случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19 в Узбекистане достигло 5493.
В Узбекистане число случаев инфицирования коронавирусом достигло 5493
  • Reuters

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава республики.

«По состоянию на 16 июня 2020 года, 23:00 (21:00 мск), в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 5493», — говорится в сообщении.

Согласно данным Минздрава страны, общее число выздоровевших достигло 4096.

Ранее сообщалось, что Узбекистан с 15 июня возобновит регулярное пассажирское авиасообщение с Японией, Китаем, Южной Кореей и Израилем.

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