В Узбекистане число случаев инфицирования коронавирусом достигло 5493
- Reuters
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава республики.
«По состоянию на 16 июня 2020 года, 23:00 (21:00 мск), в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 5493», — говорится в сообщении.
Согласно данным Минздрава страны, общее число выздоровевших достигло 4096.
Ранее сообщалось, что Узбекистан с 15 июня возобновит регулярное пассажирское авиасообщение с Японией, Китаем, Южной Кореей и Израилем.