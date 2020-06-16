В Дагестане граждане Азербайджана начали пересекать границу

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Граждане Азербайджана, которые ожидали отправки на родину во временном лагере на территории Дербентского района Дагестана, начали пересекать российскую границу.
В Дагестане граждане Азербайджана начали пересекать границу
  • © Arne Dedert/dpa
  • globallookpress.com

«Все 155 человек (граждан Азербайджана) доставлены на границу, десять человек уже пересекли границу», — приводит ТАСС слова и. о. главы района Фуада Шихиева.

Ранее Следственный комитет России назначил проверку после конфликта с участием граждан Азербайджана в Дагестане.

По данным СК, около 400 граждан Азербайджана, которые размещены на территории временного лагеря, недовольные организацией пропуска в свою страну, накануне вечером вышли на федеральную автодорогу «Кавказ» и пытались перекрыть движение транспорта. Также они забрасывали полицейских камнями.

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