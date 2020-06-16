В Дагестане граждане Азербайджана начали пересекать границу

Граждане Азербайджана, которые ожидали отправки на родину во временном лагере на территории Дербентского района Дагестана, начали пересекать российскую границу.

«Все 155 человек (граждан Азербайджана) доставлены на границу, десять человек уже пересекли границу», — приводит ТАСС слова и. о. главы района Фуада Шихиева.

Ранее Следственный комитет России назначил проверку после конфликта с участием граждан Азербайджана в Дагестане.

По данным СК, около 400 граждан Азербайджана, которые размещены на территории временного лагеря, недовольные организацией пропуска в свою страну, накануне вечером вышли на федеральную автодорогу «Кавказ» и пытались перекрыть движение транспорта. Также они забрасывали полицейских камнями.