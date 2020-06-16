Лукашенко призвал брать пример с советских времён в новой «пятилетке»
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«Формируя новую пятилетку, мы должны взять хороший пример с советских времён. Вы помните, там чётко были расписаны объекты, которые будут введены в строй. И железобетонно выделялись денежные средства под эти объекты», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.
Он отметил, что надо определиться с основными объектами, которые будут построены в грядущей пятилетке.
По его словам, инвестиции ради инвестиций стране уже не нужны.
«Инвестиции, строительство производственных объектов нужны такие, которые будут приносить прибыль. Это основное. Поэтому инвестиции инвестициям рознь», — отметил он.
Ранее Лукашенко заявил, что миру необходимо поскорее выйти из пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.