Лукашенко призвал брать пример с советских времён в новой «пятилетке»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время визита в Гродненскую область заявил, что при формировании задач в новой «пятилетке» надо брать пример с советских времён.

«Формируя новую пятилетку, мы должны взять хороший пример с советских времён. Вы помните, там чётко были расписаны объекты, которые будут введены в строй. И железобетонно выделялись денежные средства под эти объекты», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

Он отметил, что надо определиться с основными объектами, которые будут построены в грядущей пятилетке.

По его словам, инвестиции ради инвестиций стране уже не нужны.

«Инвестиции, строительство производственных объектов нужны такие, которые будут приносить прибыль. Это основное. Поэтому инвестиции инвестициям рознь», — отметил он.

Ранее Лукашенко заявил, что миру необходимо поскорее выйти из пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.