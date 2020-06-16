Лукашенко высказался о ситуации с поставками газа в страну
- Reuters
Как сообщает БЕЛТА, соответствующее заявление он сделал во время рабочей поездки в Гродненскую область.
«Слава богу, и нефти хватает в мире — бери, не хочу. И цены приемлемые. И природного газа хватает уже, идёт драка за премиальный европейский и наш рынок между основными игроками, поставляющими природный газ. И альтернатива есть, можно её найти», — сказал Лукашенко.
Уточняется, что данное высказывание было обращено к председателю госконцерна «Белнефтехим» Андрею Рыбакову.
Ранее Лукашенко заявил о необходимости активнее использовать местные виды топлива.