Посольство России направило ноту протеста в МИД Украины

В российском Министерстве иностранных дел сообщили, что 12 июня, в День России, «Киев отметился очередными отвратительными антироссийскими выходками».

Соответствующее заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства России.

В МИД рассказали, что «при попустительстве властей» на фасад здания российского посольства вечером 12 июня с использованием «специального светового оборудования был спроецирован ряд оскорбительных изображений русофобского содержания».

«Креативность» проявил и департамент контрразведки Службы безопасности Украины, разместивший свою эмблему на зданиях и билбордах вблизи российских Генеральных консульств в Харькове, Одессе и Львове», — говорится в сообщении.

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что «в связи с устроенной акцией посольство России в Киеве направило ноту протеста в МИД Украины».

Отмечается, что в ноте указывается «нежелание украинской стороны выполнять свои международные обязательства по обеспечению условий нормального функционирования российских дипломатических учреждений» в соответствии с требованиями Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года, участниками которых являются Россия и Украина.

В МИД России рассчитывают, что Украина «предпримет наконец надлежащие меры» для предотвращения всякого нарушения спокойствия или оскорбления достоинства дипломатических и консульских представительств других стран и «создаст должные условия для их нормальной работы, исходя из принципов взаимности и традиций дипломатии».