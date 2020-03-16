МИД России направил Украине ноту из-за инцидента с посольством в Киеве

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Министерство иностранных дел России направило ноту протеста в украинское дипведомство в связи с инцидентом у российского посольства в Киеве.
МИД России направил Украине ноту из-за инцидента с посольством в Киеве
  • РИА Новости

«В ней (в ноте. — RT) отмечается, что киевские власти продолжают игнорировать обязательства по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и не желают пресекать агрессивные выходки националистов против посольства России в Киеве», — приводит сайт МИД России комментарий официального представителя ведомства Марии Захаровой.

Она также призвала киевские власти установить и привлечь к ответственности лиц, причастных к противоправной акции.

Ранее сообщалось, что украинские радикалы выстрелили из ракетницы по зданию российского посольства в Киеве. Инцидент произошёл во время акции, приуроченной ко Дню добровольца.

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