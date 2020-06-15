Премьер Киргизии Абылгазиев подал в отставку

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Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев подал в отставку в связи со скандалом о продаже радиочастот.
Премьер Киргизии Абылгазиев подал в отставку
  • © Пресс-служба правительства / Сабыр Аильчиев

«В сегодняшних сложных условиях, когда страна противостоит угрозе коронавирусной инфекции и борется с ее последствиями для экономики, правительство должно работать стабильно и пользоваться полным доверием со стороны граждан, а ситуация неопределенности мешает полноценной работе правительства», — приводит РИА Новости слова Абылгазиева.

Он отметил, что «исходя из этих соображений я принял решение сложить с себя полномочия премьер-министра Кыргызской Ррспублик».

Ранее сообщалось, что президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков примет участие в параде Победы, который пройдёт в Москве 24 июня.

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