Премьер Киргизии Абылгазиев подал в отставку

Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев подал в отставку в связи со скандалом о продаже радиочастот.

«В сегодняшних сложных условиях, когда страна противостоит угрозе коронавирусной инфекции и борется с ее последствиями для экономики, правительство должно работать стабильно и пользоваться полным доверием со стороны граждан, а ситуация неопределенности мешает полноценной работе правительства», — приводит РИА Новости слова Абылгазиева.

Он отметил, что «исходя из этих соображений я принял решение сложить с себя полномочия премьер-министра Кыргызской Ррспублик».

Ранее сообщалось, что президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков примет участие в параде Победы, который пройдёт в Москве 24 июня.