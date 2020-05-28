Президент Киргизии примет участие в параде Победы в Москве 24 июня

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков примет участие в параде Победы, который пройдёт в Москве 24 июня.

«Президент Киргизской Республики примет участие в параде в Москве 24 июня, посвящённом 75-летию победы в Великой Отечественной войне», — цитирует РИА Новости представителя аппарата Жээнбекова.

Отмечается, что 360 тыс. человек из Киргизии приняли участие в военных действиях на фронтах Великой Отечественной войны.

Ранее стало известно, что сербский лидер Александр Вучич приедет на парад Победы.

26 мая российский лидер Владимир Путин заявил, что парад Победы в Москве пройдёт 24 июня.