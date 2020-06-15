На Украине опубликовали список стран из «красной зоны» по коронавирусу

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Министерство здравоохранения Украины обнародовало список из 50 стран из «красной зоны», после прибытия из которых необходимо пройти обязательную обсервацию, сообщает Интерфакс.
На Украине опубликовали список стран из «красной зоны» по коронавирусу
  • РИА Новости

По решению правительства Украины, странами с широким распространением COVID-19 считаются те, в которых количество активных случаев заболевания составляет более 40 человек на 100 тыс. населения.

В список вошли граничащие с Украиной Россия, Молдавия и Белоруссия.

Также в него вошли США, Великобритания, Бразилия и многие европейские государства.

Ранее сообщалось, что Украина разрешила въезд иностранных граждан в страну. При этом въезжающим из стран «красной зоны» необходимо пройти обсервацию, всем остальным — иметь страховку для лечения коронавируса.

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