В Киеве начался допрос Порошенко в рамках дела Януковича
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Отмечается, что ранее было удовлетворено ходатайство защиты Януковича о повторном допросе Порошенко и бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка.
«Вы вызваны в суд по делу в качестве свидетеля по ходатайству защиты Януковича», — цитирует РИА Новости председательствующего судью.
Также сообщается, что Порошенко утвердительно ответил на вопрос, считал ли он себя политическим оппонентом Януковича в 2014—2015 годах.
Ранее генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что Порошенко и его однопартийцы из партии «Европейская солидарность» оказывают на неё давление.