В Киеве начался допрос Порошенко в рамках дела Януковича

Киевский аппеляционный суд начал допрос экс-президента Украины Петра Порошенко в рамках рассмотрения аппелляции на приговор бывшему главе государства Виктору Януковичу по делу о госизмене.

Отмечается, что ранее было удовлетворено ходатайство защиты Януковича о повторном допросе Порошенко и бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка.

«Вы вызваны в суд по делу в качестве свидетеля по ходатайству защиты Януковича», — цитирует РИА Новости председательствующего судью.

Также сообщается, что Порошенко утвердительно ответил на вопрос, считал ли он себя политическим оппонентом Януковича в 2014—2015 годах.

Ранее генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что Порошенко и его однопартийцы из партии «Европейская солидарность» оказывают на неё давление.