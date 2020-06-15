В Киеве начался допрос Порошенко в рамках дела Януковича

Короткая ссылка
Киевский аппеляционный суд начал допрос экс-президента Украины Петра Порошенко в рамках рассмотрения аппелляции на приговор бывшему главе государства Виктору Януковичу по делу о госизмене.
В Киеве начался допрос Порошенко в рамках дела Януковича
  • © Petro Poroshenko
  • globallookpress.com

Отмечается, что ранее было удовлетворено ходатайство защиты Януковича о повторном допросе Порошенко и бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка.

«Вы вызваны в суд по делу в качестве свидетеля по ходатайству защиты Януковича», — цитирует РИА Новости председательствующего судью.

Также сообщается, что Порошенко утвердительно ответил на вопрос, считал ли он себя политическим оппонентом Януковича в 2014—2015 годах.

Ранее генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что Порошенко и его однопартийцы из партии «Европейская солидарность» оказывают на неё давление.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить