Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко

Короткая ссылка
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что бывший украинский лидер Пётр Порошенко и его однопартийцы из партии «Европейская солидарность» оказывают на неё давление.
Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко
  • globallookpress.com

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Таким образом она прокомментировала приход Порошенко и его однопартийцев в её офис.

«Народный депутат вместе с коллегами по фракции, адвокатами и охранниками появились в помещении офиса генерального прокурора. При этом под предлогом неотложного приёма по расследованию ряда уголовных производств парламентарии просто ворвались в мой кабинет, повредив вещи работникам охраны», — указала она.

Как отметила генпрокурор, любые предложения, указания и требования народного депутата относительно досудебного следствия являются неправомерными.

«Неправомерным является и давление на генерального прокурора с требованием повторно сообщить о подозрении», — добавила она.

Ранее стало известно, что Порошенко сообщили о подозрении по уголовному делу. Как заявили в Государственном бюро расследований Украины, экс-президент страны подозревается в предоставлении заведомо незаконного приказа, который побудил главу Службы военной разведки Украины к превышению служебных полномочий.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить