В Молдавии за сутки выявили более 300 случаев коронавируса

В Молдавии за сутки подтверждено 366 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, общее их число составляет 11 459.

Об этом информирует пресс-служба Министерства здравоохранения республики.

«Сегодня в Республике Молдавия было подтверждено ещё 366 новых случаев заболевания COVID-19», — говорится в заявлении.

За прошедшие 24 часа в стране скончались три человека из-за коронавирусной инфекции, всего в Молдавии от COVID-19 умерли 398 пациентов.

Ранее президент Молдавии Игорь Додон принял решение привлечь военных к поддержанию порядка в стране из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.