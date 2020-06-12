Зеленский оценил получение Украиной статуса партнёра НАТО

Короткая ссылка
Украинский лидер Владимир Зеленский оценил получение Украиной статуса партнёра расширенных возможностей НАТО.
Зеленский оценил получение Украиной статуса партнёра НАТО
  • РИА Новости

На своей странице в Twitter Зеленский выразил благодарность членам Североатлантического альянса «за признание весомого вклада Украины в совместные операции по поддержанию мира» на земле.

Он заявил, что «статус партнёра расширенных возможностей НАТО — практическое решение, которое позволит Украине и альянсу ещё лучше взаимодействовать ради общей безопасности».

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина получила статус партнёра расширенных возможностей Североатлантического альянса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить