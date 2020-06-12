Зеленский оценил получение Украиной статуса партнёра НАТО

Украинский лидер Владимир Зеленский оценил получение Украиной статуса партнёра расширенных возможностей НАТО.

На своей странице в Twitter Зеленский выразил благодарность членам Североатлантического альянса «за признание весомого вклада Украины в совместные операции по поддержанию мира» на земле.

Он заявил, что «статус партнёра расширенных возможностей НАТО — практическое решение, которое позволит Украине и альянсу ещё лучше взаимодействовать ради общей безопасности».

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина получила статус партнёра расширенных возможностей Североатлантического альянса.