Джабаров ответил на идею украинского депутата о «бомбах» против России

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT призыв депутата Тернопольского горсовета Тараса Билана взорвать ядерные бомбы в Будапеште, Москве и Санкт-Петербурге.

«Я думаю, что как здорово, что в своё время, когда распался Советский Союз, Россия и США настояли, чтобы на Украине не осталось ядерного оружия. Потому что мы сейчас видим, какие политики приходят там к власти», — отметил Джабаров.

По словам сенатора, с помощью такого предложения Билан просто захотел привлечь к себе внимание.

«Но таким глупым способом, что рассматривать этого политика серьёзно, мне кажется, даже не стоит», — заключил парламентарий.

Ранее депутат Тернопольского горсовета от партии бывшего президента Украины Петра Порошенко «Солидарность» Тарас Билан призвал взорвать ядерные бомбы в Будапеште, Москве и Санкт-Петербурге.

Поводом для соответствующего обращения депутата к нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому стали планы по новому административному делению в Закарпатье, где образуется большой «венгерский» район с центром в городе Берегово.

По его мнению, взорвать эти боеголовки на территории России и Венгрии нужно с помощью ракет типа РК-360МЦ «Нептун» и диверсионно-разведывательных групп из числа добровольцев и волонтёров «первой волны мобилизации».