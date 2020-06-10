В Молдавии за сутки выявили почти 300 случаев коронавируса

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В Молдавии за сутки подтверждено 296 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, общее их число составляет 10 321.
В Молдавии за сутки выявили почти 300 случаев коронавируса
  • Reuters

Об этом информирует пресс-служба Министерства здравоохранения республики.

«Сегодня в Республике Молдавия было подтверждено ещё 296 новых случаев заболевания COVID-19», — говорится в заявлении.

За прошедшие 24 часа в стране скончались четыре человека из-за коронавируса, всего в Молдавии от COVID-19 умер 371 пациент.

Ранее президент Молдавии Игорь Додон выразил благодарность российскому коллеге Владимиру Путину за гуманитарную и финансовую помощь в борьбе с пандемией коронавируса.

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