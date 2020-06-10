В Молдавии за сутки выявили почти 300 случаев коронавируса
- Reuters
Об этом информирует пресс-служба Министерства здравоохранения республики.
«Сегодня в Республике Молдавия было подтверждено ещё 296 новых случаев заболевания COVID-19», — говорится в заявлении.
За прошедшие 24 часа в стране скончались четыре человека из-за коронавируса, всего в Молдавии от COVID-19 умер 371 пациент.
Ранее президент Молдавии Игорь Додон выразил благодарность российскому коллеге Владимиру Путину за гуманитарную и финансовую помощь в борьбе с пандемией коронавируса.