Зеленского оштрафовали за нарушение карантинных мер

Президента Украины Владимира Зеленского оштрафовали за нарушение карантина, введённого из-за коронавирусной инфекции COVID-19, во время поездки в Хмельницкий.

Как сообщает «Укринформ», об этом Зеленский заявил в ходе общения с журналистами в Чернигове.

«Можно снять маску, так лучше слышать, а то будет, как на Хмельнитчине, выпишут мне штраф, и, в принципе, правильно сделали», — сказал он, не указав каких-либо деталей.

Как сообщает агентство, Зеленский 3 июня посетил кафе в Хмельницком и сидел там за одним столиком вместе с ещё по меньшей мере пятью людьми. При этом на тот момент правительством была запрещена деятельность по предоставлению услуг общественного питания в помещениях до 5 июня, а за столом на летних верандах разрешалось находиться не более четырём посетителям одновременно.

Ранее замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что полиция рассмотрит вопрос о возможном нарушении карантина Зеленским при посещении кафе в Хмельницком.