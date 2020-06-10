Зеленского оштрафовали за нарушение карантинных мер
- РИА Новости
Как сообщает «Укринформ», об этом Зеленский заявил в ходе общения с журналистами в Чернигове.
«Можно снять маску, так лучше слышать, а то будет, как на Хмельнитчине, выпишут мне штраф, и, в принципе, правильно сделали», — сказал он, не указав каких-либо деталей.
Как сообщает агентство, Зеленский 3 июня посетил кафе в Хмельницком и сидел там за одним столиком вместе с ещё по меньшей мере пятью людьми. При этом на тот момент правительством была запрещена деятельность по предоставлению услуг общественного питания в помещениях до 5 июня, а за столом на летних верандах разрешалось находиться не более четырём посетителям одновременно.
Ранее замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что полиция рассмотрит вопрос о возможном нарушении карантина Зеленским при посещении кафе в Хмельницком.