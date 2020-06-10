Украина получила второй транш помощи от ЕК в €500 млн

Украина получила второй транш макрофинансовой помощи от Еврокомисии в размере €500 млн. Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский.

«Украина получила второй транш в рамках четвёртой программы макрофинансовой помощи от Европейской комиссии в размере €500 млн», — написал Зеленский в Twitter.

Он отметил, что эти средства помогут уменьшить долговую нагрузку и преодолеть негативные экономические последствия пандемии коронавирусной инфекции.

В конце мая ЕК объявила о своём решении выделить Киеву кредит в размере €500 млн.

В сообщении указывалось, что суммарно с этим траншем ЕС уже предоставил стране €3,8 млрд.