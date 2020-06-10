Глава Южной Осетии будет работать удалённо до визита на парад в Москву

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов переходит на дистанционный режим работы перед поездкой в Москву на парад Победы, сообщила его пресс-секретарь Дина Гассиева.

«Дистанционная работа президента связана с предстоящей поездкой в Москву и участием в мероприятиях, посвящённых 75-летию победы в Великой Отечественной войне», — цитирует её РИА Новости.

Бибилов будет проводить совещания в режиме онлайн из резиденции в Дзау.

При этом после возвращения из России глава государства проведёт две недели на карантине.

Ранее стало известно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян приедет на парад в Москву.

В Кремле заявили, что Москва пригласит на парад Победы 24 июня лидеров стран СНГ.