Глава Южной Осетии будет работать удалённо до визита на парад в Москву

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Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов переходит на дистанционный режим работы перед поездкой в Москву на парад Победы, сообщила его пресс-секретарь Дина Гассиева.
Глава Южной Осетии будет работать удалённо до визита на парад в Москву
  • Reuters

«Дистанционная работа президента связана с предстоящей поездкой в Москву и участием в мероприятиях, посвящённых 75-летию победы в Великой Отечественной войне», — цитирует её РИА Новости.

Бибилов будет проводить совещания в режиме онлайн из резиденции в Дзау.

При этом после возвращения из России глава государства проведёт две недели на карантине.

Ранее стало известно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян приедет на парад в Москву.

В Кремле заявили, что Москва пригласит на парад Победы 24 июня лидеров стран СНГ.

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