СК возбудил дело после обстрела посёлка в ДНР со стороны ВСУ

Следственный комитет России возбудил дело о применении запрещённых средств и методов ведения войны после обстрела украинскими военнослужащими посёлка Еленовка в самопровозглашённой Донецкой народной республике.

Как установило следствие, 4 июня пока не установленные военные ВСУ «произвели прицельный обстрел из вооружения боевой машины пехоты — 1 (БМП-1) объектов гражданской инфраструктуры» в Еленовке.

Ранение получила 59-летняя мирная жительница.

«Таким образом, военнослужащими Вооружённых сил Украины был нарушен Протокол о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и меморандум к нему, а также положения Конвенции о защите гражданского населения во время войны», — заявили в СК.

Подобные преступления не имеют срока давности, добавили в ведомстве, и рано или поздно собранные Следственным комитетом доказательства «станут предметом рассмотрения судов, перед которыми предстанут те, кто отдаёт и выполняет преступные приказы».

Ранее в ДНР сообщили, что в результате обстрела украинских силовиков была ранена местная жительница.

3 апреля Следственный комитет России выявил ряд новых преступлений, совершённых против мирного населения в самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республиках, к которым могут быть причастны украинские силовики.