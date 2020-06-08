За сутки на Украине выявили более 400 случаев коронавируса
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Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на Совет национальной безопасности и обороны страны.
Уточняется, что общее число зарегистрированных за время пандемии случаев достигло 27 462.
Также телеканал указывает, что к настоящему моменту общее число скончавшихся из-за COVID-19 достигло 797.
Всего в стране от коронавируса излечились 12 195 пациентов.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по всей стране необходимо провести страхование медиков, которые лечат пациентов с коронавирусом.