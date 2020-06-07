В Молдавии число заболевших коронавирусом достигло 9700

В Молдавии число заболевших коронавирусом возросло до 9,7 тыс. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты республики.

По данным министерства, в том числе за сутки подтвердили 189 случаев COVID-19. Уточняется, что за 7 июня нет данных по тестированию от частных лабораторий.

Накануне в республике выявили 264 заболевших.

В настоящее время в больницах и на дому проходит лечение 3721 пациент, в том числе 335 — в тяжёлом состоянии.

За время пандемии в Молдавии скончался 341 человек с коронавирусом.

Ранее Роспотребнадзор оказал поддержку Молдавии в борьбе с коронавирусом.