В Молдавии число заболевших коронавирусом достигло 9700
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По данным министерства, в том числе за сутки подтвердили 189 случаев COVID-19. Уточняется, что за 7 июня нет данных по тестированию от частных лабораторий.
Накануне в республике выявили 264 заболевших.
В настоящее время в больницах и на дому проходит лечение 3721 пациент, в том числе 335 — в тяжёлом состоянии.
За время пандемии в Молдавии скончался 341 человек с коронавирусом.
Ранее Роспотребнадзор оказал поддержку Молдавии в борьбе с коронавирусом.