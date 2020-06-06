За сутки на Украине выявили 550 случаев коронавируса

На Украине заявили, что за сутки в стране выявили 550 случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на Совет национальной безопасности и обороны страны.

Уточняется, что общее число зарегистрированных за время пандемии случаев достигло 26 514.

Также телеканал указывает, что к настоящему моменту общее число скончавшихся из-за COVID-19 достигло 777.

Всего в стране от коронавируса излечились 11 812 пациентов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по всей стране необходимо провести страхование медиков, которые лечат пациентов с коронавирусом.