За сутки на Украине выявили 550 случаев коронавируса
- Reuters
Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на Совет национальной безопасности и обороны страны.
Уточняется, что общее число зарегистрированных за время пандемии случаев достигло 26 514.
Также телеканал указывает, что к настоящему моменту общее число скончавшихся из-за COVID-19 достигло 777.
Всего в стране от коронавируса излечились 11 812 пациентов.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по всей стране необходимо провести страхование медиков, которые лечат пациентов с коронавирусом.