За сутки на Украине выявили 553 случая коронавируса
- Reuters
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Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на данные Минздрава.
Уточняется, что общее число зарегистрированных за время пандемии случаев коронавируса достигло 25 964.
При этом отмечается, что к настоящему моменту общее число скончавшихся из-за COVID-19 достигло 762.
Всего в стране от коронавируса выздоровели 11 372 пациента.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по всей стране необходимо провести страхование медиков, которые лечат пациентов с коронавирусом.