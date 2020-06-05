За сутки на Украине выявили 553 случая коронавируса

На Украине заявили, что за сутки в стране выявили 553 случая коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на данные Минздрава.

Уточняется, что общее число зарегистрированных за время пандемии случаев коронавируса достигло 25 964.

При этом отмечается, что к настоящему моменту общее число скончавшихся из-за COVID-19 достигло 762.

Всего в стране от коронавируса выздоровели 11 372 пациента.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по всей стране необходимо провести страхование медиков, которые лечат пациентов с коронавирусом.