ВСУ ввели два новых звания по стандартам НАТО

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В Вооружённых силах Украины вводятся два новых звания согласно принятой в НАТО стандартизации — бригадного генерала и коммодора.
ВСУ ввели два новых звания по стандартам НАТО
  • © Oleksandr Ratushniak
  • AFP

Как сообщает УНИАН, это предусмотрено в принятом Радой законе №2247 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно воинских званий военнослужащих».

«Закон принят с целью приведения военных высшего офицерского состава к стандартам ведущих европейских стран и НАТО», — говорится в сообщении.

Таким образом, в высшем армейском офицерском составе Украины будут звания бригадного генерала, генерал-майора, генерал-лейтенанта и генерала.

В высшем корабельном офицерском составе будут коммодор, контр-адмирал, вице-адмирал и адмирал.

Ранее сообщалось, что Вооружённые силы Украины создали новые командования по стандартам НАТО. Об этом сообщил Генштаб ВСУ. Подробнее — в материале RT.

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