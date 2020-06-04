Азербайджан ужесточит карантин из-за роста числа случаев коронавируса

Азербайджан в выходные ужесточит карантинный режим из-за увеличения числа случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

«В связи с ростом числа активных случаев заражения с 00:00 6 июня до 06:00 8 июня в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране и Абшеронском районе будет введён строгий карантинный режим», — приводит РИА Новости сообщение оперативного штаба при кабмине страны.

Отмечается, что, согласно данному решению, на упомянутых территориях будет приостановлена деятельность предприятий сферы торговли и услуг, а также движение общественного транспорта.

Жителям городов запрещено покидать место проживания.

19 мая сообщалось, что через международный таможенный пункт пропуска Яраг-Казмаляр на границе с Дагестаном на родину вернулись 120 граждан Азербайджана.