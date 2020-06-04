Мишустин поблагодарил экс-премьера Белоруссии за совместную работу

Председатель правительства России Михаил Мишустин провёл телефонный разговор с бывшим премьер-министром Белоруссии Сергеем Румасом, в ходе которого поблагодарил его за совместную работу.

«Михаил Мишустин поблагодарил Сергея Румаса за совместную плодотворную работу в должности премьер-министра Республики Беларусь», — говорится в сообщении на сайте белорусского Совета министров.

Российский премьер отметил, что ценит вклад Румаса в развитие отношений между Россией и Белоруссией.

Кроме того, Мишустин пожелал Румасу здоровья и благополучия.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что отправленный в отставку Сергей Румас собирается заняться бизнесом.