Мишустин поблагодарил экс-премьера Белоруссии за совместную работу
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- РИА Новости
«Михаил Мишустин поблагодарил Сергея Румаса за совместную плодотворную работу в должности премьер-министра Республики Беларусь», — говорится в сообщении на сайте белорусского Совета министров.
Российский премьер отметил, что ценит вклад Румаса в развитие отношений между Россией и Белоруссией.
Кроме того, Мишустин пожелал Румасу здоровья и благополучия.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что отправленный в отставку Сергей Румас собирается заняться бизнесом.