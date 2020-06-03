В Молдавии за сутки выявили более 200 случаев коронавируса

В Молдавии за сутки подтверждено 247 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, общее их число составляет 8795.

Об этом информирует пресс-служба Министерства здравоохранения республики.

«Сегодня в Республике Молдавия было подтверждено 247 новых случаев заболевания COVID-19», — говорится в заявлении.

За прошедшие 24 часа в стране скончался один человек из-за коронавируса, всего в Молдавии от COVID-19 умерли 310 пациентов.

Ранее президент Молдавии Игорь Додон выразил благодарность российскому коллеге Владимиру Путину за гуманитарную и финансовую помощь в борьбе с пандемией коронавируса.