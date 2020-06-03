В Молдавии за сутки выявили более 200 случаев коронавируса
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Об этом информирует пресс-служба Министерства здравоохранения республики.
«Сегодня в Республике Молдавия было подтверждено 247 новых случаев заболевания COVID-19», — говорится в заявлении.
За прошедшие 24 часа в стране скончался один человек из-за коронавируса, всего в Молдавии от COVID-19 умерли 310 пациентов.
Ранее президент Молдавии Игорь Додон выразил благодарность российскому коллеге Владимиру Путину за гуманитарную и финансовую помощь в борьбе с пандемией коронавируса.