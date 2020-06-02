За сутки на Украине выявили 328 случаев коронавируса

На Украине заявили, что за сутки в стране выявили 328 случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на Совет национальной безопасности и обороны страны.

Уточняется, что общее число зарегистрированных за время пандемии случаев достигло 24 340.

При этом за прошедшие 24 часа на Украине умерли девять человек, в результате чего общее число скончавшихся из-за COVID-19 достигло 727.

Всего в стране от коронавируса выздоровели 10 078 пациентов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по всей стране необходимо провести страхование медиков, которые лечат пациентов с коронавирусом.