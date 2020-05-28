МИД Украины заявил о планах ликвидировать администрации ДНР и ЛНР

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После установления контроля в Донбассе Киев намерен ликвидировать администрации самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR.
МИД Украины заявил о планах ликвидировать администрации ДНР и ЛНР
  • РИА Новости
  • © Сергей Аверин

По его словам, диалог не имеет «никаких перспектив в будущей системе урегулирования».

«Если будет безопасность, будет система вывода войск, восстановлен контроль границы, то, собственно, где место этой оккупационной администрации? Ответ — нигде», — цитирует министра РИА Новости.

Он также отметил, что власти не хотели бы применять в Донбассе план Б, о котором ранее говорили в офисе президента Владимира Зеленского, и рассматривают его на тот случай, если сторонам не удастся договориться в течение года.

В декабре 2019 года помощник украинского лидера Андрей Ермак заявил, что план Б по урегулированию конфликта подразумевает строительство стены.

Позднее информацию о существовании такой схемы подтвердил и сам Зеленский, назвав её крайним и нежелательным вариантом развития событий.

В апреле источник RT рассказал, что план по-прежнему изучают в Киеве.

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