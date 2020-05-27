Лавров обсудил ДОН с главой МИД Белоруссии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонный разговор с белорусским коллегой Владимиром Макеем, в котором они обсудили последствия выхода США из Договора по открытому небу (ДОН).

«Министры предметно рассмотрели возможные последствия выхода США из Договора по открытому небу. Подтверждена необходимость тесного взаимодействия по проблематике договора, в котором Россия и Беларусь составляют одну группу государств-участников, исходя из приоритетности задач обеспечения безопасности двух стран и Союзного государства», — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Также стороны позитивно оценили двустороннее сотрудничество по противодействию распространению коронавирусной инфекции и преодолению её последствий.

Ранее в МИД Белоруссии заявили, что в Минске с сожалением восприняли решение Вашингтона о выходе из Договора по открытому небу.