Лавров обсудил ДОН с главой МИД Белоруссии

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонный разговор с белорусским коллегой Владимиром Макеем, в котором они обсудили последствия выхода США из Договора по открытому небу (ДОН).
Лавров обсудил ДОН с главой МИД Белоруссии
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«Министры предметно рассмотрели возможные последствия выхода США из Договора по открытому небу. Подтверждена необходимость тесного взаимодействия по проблематике договора, в котором Россия и Беларусь составляют одну группу государств-участников, исходя из приоритетности задач обеспечения безопасности двух стран и Союзного государства», — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Также стороны позитивно оценили двустороннее сотрудничество по противодействию распространению коронавирусной инфекции и преодолению её последствий.

Ранее в МИД Белоруссии заявили, что в Минске с сожалением восприняли решение Вашингтона о выходе из Договора по открытому небу.

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