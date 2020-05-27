Мэр Черкасс подал иск к Зеленскому о защите чести и достоинства

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Городской голова города Черкассы Анатолий Бондаренко обратился в суд с иском о защите чести и достоинства к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Мэр Черкасс подал иск к Зеленскому о защите чести и достоинства
  • РИА Новости

Об этом сообщил адвокат мэра Денис Цыпин в видео, опубликованном на его странице в Facebook.

«Я, Денис Цыпин, адвокат мэра Черкасс Анатолия Бондаренко, подаю в Печерский районный суд Киева исковое заявление о защите чести и достоинства, деловой репутации мэра Черкасс. Мы все помним, что несколько дней назад президент Зеленский назвал Бондаренко бандитом», — сказал он.

В качестве компенсации Бондаренко просит взыскать с Зеленского одну гривну за моральный ущерб и «унижение чести, достоинства и деловой репутации».

Ранее Зеленский заявлял, что представителей прошлой власти Украины ждёт «очень много разных приключений и разных приговоров».

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