Мэр Черкасс подал иск к Зеленскому о защите чести и достоинства
- РИА Новости
Об этом сообщил адвокат мэра Денис Цыпин в видео, опубликованном на его странице в Facebook.
«Я, Денис Цыпин, адвокат мэра Черкасс Анатолия Бондаренко, подаю в Печерский районный суд Киева исковое заявление о защите чести и достоинства, деловой репутации мэра Черкасс. Мы все помним, что несколько дней назад президент Зеленский назвал Бондаренко бандитом», — сказал он.
В качестве компенсации Бондаренко просит взыскать с Зеленского одну гривну за моральный ущерб и «унижение чести, достоинства и деловой репутации».
Ранее Зеленский заявлял, что представителей прошлой власти Украины ждёт «очень много разных приключений и разных приговоров».