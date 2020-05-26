Число случаев коронавируса в Белоруссии превысило 38 тысяч

Число зафиксированных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Белоруссии превысило 38 тыс.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на белорусский Минздрав.

Уточняется, что за сутки в стране выявили 915 новых случаев коронавируса, в результате чего общее число зафиксированных инфицированных достигло 38 059.

Также за 24 часа в Белоруссии из-за COVID-19 умерли четыре человека, общее число скончавшихся из-за вируса возросло до 208.

В ведомстве указывают, что выздоровели 15 086 пациентов.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил второй волны пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 в республике и призвал серьёзно к ней готовиться.