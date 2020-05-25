На Украине открыли платные камеры в СИЗО

Министерство юстиции Украины открыло в следственном изоляторе Чернигова платные камеры с улучшенными условиями размещения.

Как говорится в сообщении на сайте Минюста, стоимость платных камер в Черниговском СИЗО составляет: в сутки — 500 гривен (около 1300 рублей), за неделю — 1,6 тыс. гривен (около 4300 рублей), за месяц — 3,5 тыс. гривен (около 9300 рублей).

За эту плату заключённым будут предоставляться места в камерах с улучшенными бытовыми условиями.

К эксперименту ранее присоединились СИЗО Киева и Львова, на очереди платные камеры в Харькове и Одессе.

В марте сообщалось, что Совет Европы объявил тендер на консультационные услуги для реализации программы, направленной на реформирование пенитенциарной системы Украины.