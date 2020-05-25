Зеленский попросил Израиль предоставить Украине гумпомощь
- Reuters
Об этом сообщила пресс-служба офиса президента Украины.
Во время переговоров Зеленский заявил, что Израиль является примером эффективной борьбы с пандемией.
«Был бы признателен вашему правительству за предоставление гуманитарной помощи, а также за обмен передовым опытом в борьбе с коронавирусом», — сказал он.
В сообщении говорится, что Нетаньяху согласился рассмотреть запрос.
Также израильский премьер пригласил Зеленского посетить Израиль после завершения пандемии.
Ранее Зеленский провёл телефонный разговор с финским президентом Саули Ниинистё, в котором они обсудили отправку граждан Украины на сельскохозяйственные работы в Финляндию.