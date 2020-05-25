Зеленский попросил Израиль предоставить Украине гумпомощь

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Украинский президент Владимир Зеленский во время телефонного разговора с израильским премьером Биньямином Нетаньяху попросил предоставить Украине гуманитарную помощь для борьбы с распространением коронавируса.
Зеленский попросил Израиль предоставить Украине гумпомощь
  • Reuters

Об этом сообщила пресс-служба офиса президента Украины. 

Во время переговоров Зеленский заявил, что Израиль является примером эффективной борьбы с пандемией.

«Был бы признателен вашему правительству за предоставление гуманитарной помощи, а также за обмен передовым опытом в борьбе с коронавирусом», — сказал он.

В сообщении говорится, что Нетаньяху согласился рассмотреть запрос. 

Также израильский премьер пригласил Зеленского посетить Израиль после завершения пандемии.

Ранее Зеленский провёл телефонный разговор с финским президентом Саули Ниинистё, в котором они обсудили отправку граждан Украины на сельскохозяйственные работы в Финляндию.

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