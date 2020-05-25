Киево-Печерскую лавру открыли для прихожан

Ограничения на посещение Киево-Печерской лавры, введённые из-за распространения коронавируса на территории монастыря, сняты. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на главу синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополита Климента.

«Сейчас в Киево-Печерской лавре ситуация стабильная в отношении здоровья тех, кто там проживает, необходимости в дополнительных ограничениях уже нет», — сказал митрополит Климент.

По его словам, лавра будет осуществлять свою деятельность в рамках установленных украинскими властями нормативов в отношении религиозных организаций.

Также он сообщил, что последние анализы на коронавирус у тех, кто заболел на территории монастыря, показали отрицательные результаты.

Отмечается, что с 25 мая вход в лавру открыт, богослужения проходят в присутствии прихожан с соблюдением условия пребывания не более 1 человека на 10 кв. м.

Ранее стало известно, что большая часть священнослужителей Киево-Печерской лавры переболела коронавирусом.

13 апреля мэр Киева Виталий Кличко объявил, что Киево-Печерская лавра закрывается на карантин из-за коронавируса.