Киево-Печерскую лавру открыли для прихожан
- РИА Новости
«Сейчас в Киево-Печерской лавре ситуация стабильная в отношении здоровья тех, кто там проживает, необходимости в дополнительных ограничениях уже нет», — сказал митрополит Климент.
По его словам, лавра будет осуществлять свою деятельность в рамках установленных украинскими властями нормативов в отношении религиозных организаций.
Также он сообщил, что последние анализы на коронавирус у тех, кто заболел на территории монастыря, показали отрицательные результаты.
Отмечается, что с 25 мая вход в лавру открыт, богослужения проходят в присутствии прихожан с соблюдением условия пребывания не более 1 человека на 10 кв. м.
Ранее стало известно, что большая часть священнослужителей Киево-Печерской лавры переболела коронавирусом.
13 апреля мэр Киева Виталий Кличко объявил, что Киево-Печерская лавра закрывается на карантин из-за коронавируса.