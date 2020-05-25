Киево-Печерскую лавру открыли для прихожан

Короткая ссылка
Ограничения на посещение Киево-Печерской лавры, введённые из-за распространения коронавируса на территории монастыря, сняты. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на главу синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополита Климента.
Киево-Печерскую лавру открыли для прихожан
  • РИА Новости

«Сейчас в Киево-Печерской лавре ситуация стабильная в отношении здоровья тех, кто там проживает, необходимости в дополнительных ограничениях уже нет», — сказал митрополит Климент.

По его словам, лавра будет осуществлять свою деятельность в рамках установленных украинскими властями нормативов в отношении религиозных организаций.

Также он сообщил, что последние анализы на коронавирус у тех, кто заболел на территории монастыря, показали отрицательные результаты.

Отмечается, что с 25 мая вход в лавру открыт, богослужения проходят в присутствии прихожан с соблюдением условия пребывания не более 1 человека на 10 кв. м.

Ранее стало известно, что большая часть священнослужителей Киево-Печерской лавры переболела коронавирусом.

13 апреля мэр Киева Виталий Кличко объявил, что Киево-Печерская лавра закрывается на карантин из-за коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить