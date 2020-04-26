Большинство священников Киево-Печерской лавры переболели коронавирусом

Большая часть священнослужителей Киево-Печерской лавры переболела коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на главу Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополита Климента.

По его словам, практически все инфицированные священники уже выздоровели и выписаны из больниц.

«Всего в лавре переболели более ста человек, из них около 15 перенесли сложную форму заболевания», — заявил он.

Митрополит добавил, что скончались три человека.

Он также сообщил, что всего в Киево-Печерской лавре служат 106 священников.

13 апреля мэр Киева Виталий Кличко объявил, что Киево-Печерская лавра закрывается на карантин из-за коронавируса.