Большинство священников Киево-Печерской лавры переболели коронавирусом
- РИА Новости
По его словам, практически все инфицированные священники уже выздоровели и выписаны из больниц.
«Всего в лавре переболели более ста человек, из них около 15 перенесли сложную форму заболевания», — заявил он.
Митрополит добавил, что скончались три человека.
Он также сообщил, что всего в Киево-Печерской лавре служат 106 священников.
13 апреля мэр Киева Виталий Кличко объявил, что Киево-Печерская лавра закрывается на карантин из-за коронавируса.