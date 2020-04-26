Большинство священников Киево-Печерской лавры переболели коронавирусом

Короткая ссылка
Большая часть священнослужителей Киево-Печерской лавры переболела коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на главу Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополита Климента.
Большинство священников Киево-Печерской лавры переболели коронавирусом
  • РИА Новости

По его словам, практически все инфицированные священники уже выздоровели и выписаны из больниц.

«Всего в лавре переболели более ста человек, из них около 15 перенесли сложную форму заболевания», — заявил он.

Митрополит добавил, что скончались три человека.

Он также сообщил, что всего в Киево-Печерской лавре служат 106 священников.

13 апреля мэр Киева Виталий Кличко объявил, что Киево-Печерская лавра закрывается на карантин из-за коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить