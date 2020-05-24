Токаев поздравил граждан Казахстана с праздником Ораза айт

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил граждан страны с праздником Ораза айт, также известным как Ураза-байрам.

«Поздравляю всех вас с праздником Ораза айт!», — цитирует Токаева его официальный сайт.

Он отметил, что этот праздник широко почитается в исламском мире.

«Ораза айт – это олицетворение добра и блага, продолжение пронизанного духом обновления и самосовершенствования священного месяца Рамазан», — добавил президент.

Также Токаев пожелал согражданам успехов, здоровья и благополучия.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора поздравил казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева с днём рождения.

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