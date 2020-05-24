Токаев поздравил граждан Казахстана с праздником Ораза айт
«Поздравляю всех вас с праздником Ораза айт!», — цитирует Токаева его официальный сайт.
Он отметил, что этот праздник широко почитается в исламском мире.
«Ораза айт – это олицетворение добра и блага, продолжение пронизанного духом обновления и самосовершенствования священного месяца Рамазан», — добавил президент.
Также Токаев пожелал согражданам успехов, здоровья и благополучия.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора поздравил казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева с днём рождения.