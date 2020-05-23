Полиция Киева задержала 19 человек в ходе беспорядков

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Сотрудники украинских правоохранительных органов задержали 19 человек во время беспорядков возле офиса главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука в Киеве.
Полиция Киева задержала 19 человек в ходе беспорядков
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на пресс-службу столичного управления полиции.

«Проходила акция, «активисты» зажгли фаеры. Всего за нарушение общественного порядка были задержаны около 19 человек, сейчас они находятся в Печерском управлении полиции», — заявили в полиции. 

Выясняются обстоятельства произошедшего. Действиям участников беспорядков дают правовую оценку.

Ранее в партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» сообщили, что полиция задержала 11 человек, которые «пытались помешать противоправным действиям национал-радикалов». В результате инцидента пострадал один человек.

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