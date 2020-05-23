Полиция Киева рассказала детали инцидента возле офиса Медведчука
- РИА Новости
«Информацию о взрыве мы опровергаем. Действительно, в центре города проходила акция, во время которой активисты зажгли фаеры», — заявили в отделе коммуникаций полиции Киева.
Сообщается, что «за нарушение общественного порядка несколько человек были задержаны, сейчас они находятся в Печерском отделении полиции».
«Обстоятельства мы выясняем. Пострадавших пока нет, во всяком случае, такой информации не поступало», — добавили в ведомстве.
Ранее СМИ сообщили, что в Киеве возле офиса Медведчука произошёл взрыв.