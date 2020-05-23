Полиция Киева рассказала детали инцидента возле офиса Медведчука

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Украинские правоохранители сообщили, что возле офиса главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука проходила акция протеста, участники которой зажгли фаеры, передаёт РИА Новости.
Полиция Киева рассказала детали инцидента возле офиса Медведчука
  • РИА Новости

«Информацию о взрыве мы опровергаем. Действительно, в центре города проходила акция, во время которой активисты зажгли фаеры», — заявили в отделе коммуникаций полиции Киева.

Сообщается, что «за нарушение общественного порядка несколько человек были задержаны, сейчас они находятся в Печерском отделении полиции».

«Обстоятельства мы выясняем. Пострадавших пока нет, во всяком случае, такой информации не поступало», — добавили в ведомстве.

Ранее СМИ сообщили, что в Киеве возле офиса Медведчука произошёл взрыв.

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