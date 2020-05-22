В Грузии завершился режим ЧП

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В Грузии в полночь (23:00 мск) прекратил действие режим чрезвычайного положения, введённый в марте из-за ситуации с коронавирусом, а также комендантский час.
В Грузии завершился режим ЧП
  • РИА Новости
  • © Виктор Каминский

Как пишет ТАСС, с 23 мая снимается запрет на присутствие в легковых автомобилях (кроме такси) более трёх человек, двое их которых должны были быть на задних сиденьях.

В Грузии с субботы, 23 мая, разрешат выходить на улицу людям старше 70 лет.

«Предпринятые страной совместные успешные шаги и меры дали нам возможность говорить о прекращении чрезвычайного положения, а также снимать поэтапно ограничения», — сказал советник премьер-министра Грузии по международным делам Ираклий Чиковани.

Как уточняет агентство, парламент Грузии также принял поправки к закону «Об общественном здоровье», которые дают право правительству до 15 июля сохранить ряд ограничений после отмены режима ЧП.

После 23 мая по-прежнему не будет работать общественный транспорт, останутся запрещёнными междугородные перевозки пассажиров, зонами строгого карантина останутся сёла Мушевани и Гета Болнисского муниципалитета и город Тетрицкаро (край Квемо Картли).

Кроме того, граждане страны будут обязаны носить маски в закрытых помещениях и не собираться группами более десяти человек.

В республике закрыты кафе, рестораны и бары, крупные торговые центры, магазины обуви и одежды, а также спортзалы, фитнес-центры и бассейны.

Ранее глава Нацадминистрации туризма Мариам Квривишвили заявила, что Грузия стала первой в мире страной, которая с начала пандемии возобновляет работу туристической отрасли.

Власти Грузии отмечали, что рассчитывают начать принимать иностранных туристов с 1 июля.

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