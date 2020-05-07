Власти Грузии планируют начать принимать иностранных туристов с июля

Власти Грузии рассчитывают начать принимать иностранных туристов с 1 июля, заявил премьер-министр страны Георгий Гахария.

«С 15 июня Грузия откроется для предоставления местных туристических сервисов, а с 1 июля Грузия будет готова принять иностранных туристов», — цитирует главу правительства грузинский Первый канал.

По его словам, будут созданы коридоры безопасности на сухопутных границах с соседними странами, а также с интересными с туристической точки зрения государствами. Как подчеркнул Гахария, такие переговоры уже идут.

По последним данным, в Грузии зафиксировано более 600 случаев заболевания коронавирусом.

Ранее сообщалось, что МВФ одобрил выделение Тбилиси $200 млн на борьбу с инфекцией.