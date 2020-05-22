Число случаев коронавируса в Белоруссии превысило 34 тысячи

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Более 34 тыс. человек заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 в Белоруссии.
Число случаев коронавируса в Белоруссии превысило 34 тысячи
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав страны.

Уточняется, что за сутки в стране выявили 932 новых случая коронавируса.

«Зарегистрированы 34 303 человека с положительным тестом на COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 190 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», — говорится в заявлении.

По состоянию на 22 мая в Белоруссии выздоровели 12 833 пациента.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что эпидемиологическая ситуация в стране постепенно улучшается, но расслабляться пока нельзя.

Вирусолог Александр Чепурнов в беседе с Nation News назвал меры, которые, по его словам, помогают снизить количество больных коронавирусом.

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