Лукашенко поставил задачу создать белорусскую ракету

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поставил задачу создать собственную ракету дальностью до 300 км.
Лукашенко поставил задачу создать белорусскую ракету
  • РИА Новости

Об этом сообщает БЕЛТА.

Отмечается, что соответствующее заявление он сделал во время посещения предприятия НПООО «ОКБ ТСП», которое работает в оборонно-промышленном комплексе страны.

«Нам нужна своя ракета. Мы не можем создавать оружие, по которому мы будем зависеть от других стран. Никто нам это оружие просто так не даст. Это нам ещё повезло договориться с китайцами, им надо поклониться за это. Но дальше зависимости этой быть не должно», — сказал он.

По словам разработчиков, первый опытный образец подобной ракеты должен появиться в сентябре.

В феврале Министерство обороны Белоруссии устроило комплексную проверку боеготовности подразделений ВВС и войск ПВО.

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