Порошенко вызвали на допрос в ГБР

Бывшего украинского президента Петра Порошенко вызвали на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) в качестве свидетеля в рамках дела о незаконном перемещении через украинскую границу коллекции картин.

Об этом информирует пресс-служба ГБР.

«Сообщаем Петру Порошенко о необходимости явиться в ГБР в 11:00 26 мая 2020 года на допрос в качестве свидетеля», — заявили в бюро.

В сообщении указывается, что Порошенко вызван на допрос по делу, касающемуся перемещения через границу Украины «с сокрытием от таможенного контроля коллекции культурных ценностей». В ГБР уточнили, что речь идёт о 43 картинах всемирно известных художников.

В марте Порошенко пришёл на допрос в ГБР по делу о возможном правонарушении при назначении премьер-министра страны.