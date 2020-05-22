Порошенко вызвали на допрос в ГБР

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Бывшего украинского президента Петра Порошенко вызвали на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) в качестве свидетеля в рамках дела о незаконном перемещении через украинскую границу коллекции картин.
Порошенко вызвали на допрос в ГБР
  • © Petro Poroshenko
  • globallookpress.com

Об этом информирует пресс-служба ГБР.

«Сообщаем Петру Порошенко о необходимости явиться в ГБР в 11:00 26 мая 2020 года на допрос в качестве свидетеля», — заявили в бюро.

В сообщении указывается, что Порошенко вызван на допрос по делу, касающемуся перемещения через границу Украины «с сокрытием от таможенного контроля коллекции культурных ценностей». В ГБР уточнили, что речь идёт о 43 картинах всемирно известных художников.

В марте Порошенко пришёл на допрос в ГБР по делу о возможном правонарушении при назначении премьер-министра страны.

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